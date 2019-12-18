    • / اقتصاد

    اقتصاد


    إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال 11 شهرا

    ١٨.١٢.٢٠١٩ [١٨:١٦]

    باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة في يناير – نوفمبر 21 مليارا و132.2 مليون مانات ومصروفاتها 20 مليارا و175.3 مليون مانات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن فائض الميزانية بلغ 956.9 مليون مانات أو 1.31 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

    AZERTAG.AZ :إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال 11 شهرا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥‎٩]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 19 ديسمبر
    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤٩]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 18 ديسمبر
    ١٦.١٢.٢٠١٩ [١٨:١٨]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 17 ديسمبر
    ١٦.١٢.٢٠١٩ [١٢:٢٩]
    أذربيجان تحصل على صفة دولة مانحة
    إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال 11 شهرا