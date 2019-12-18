إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال 11 شهرا

باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة في يناير – نوفمبر 21 مليارا و132.2 مليون مانات ومصروفاتها 20 مليارا و175.3 مليون مانات.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن فائض الميزانية بلغ 956.9 مليون مانات أو 1.31 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.