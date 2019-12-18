وزير الخارجية يستقبل سفير مولدوفا

باكو، 18 ديسمبر، أذرتـــاج

استقبل وزير الخارجية الاذربيجاني ائلمار محمدياروف سفير مولدوفا في البلد جيورج ليوكا.

أفادت أذرتـــاج عن بيان الخارجية ان اللقاء المنعقد بمناسبة انتهاء مدة العمل الدبلوماسي للسفير المولدوفي في البلد تبادل الجانبان فيه وجهات نظر حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية ومستوى تطور التعاون الراهن وآفاقه. واستلفت الى عقد مشاورات سياسية تالية بين وزارتي الخارجية للبلدين في مولدوفا مطلع العام المقبل.

واكد الوزير على التعاون المثمر بين البلدين في اطار منظمة غوام مع الإشارة الى أهمية تعزيز المقياس الاقتصادي للمنظمة.

ونوه الجانبان الى استمرار تطور العلاقات الثنائية بنجاح مشددين على ضرورة المزيد من تطوير التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة.

وقدم السفير ليوكا الشكر على الدعم الذي تلقى خلال مدة عمله الدبلوماسي في البلد مشيرا الى أهمية المعارض والحفلات الموسيقية وسائر الفعاليات المنظمة بمناسبة الأعياد الوطنية لكلا البلدين وكذلك ترجمة مصنفات الكتاب الاذربيجانيين والمولدوفيين الى كلتا اللغتين ونشرها.

كما تبادل الطرفان في اللقاء الآراء حول سائر المسائل الأمنية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الوزير محمدياروف بجهود السفير ليوكا الرامية الى تطوير العلاقات الثنائية متمنيا له نجاحا في فعالياته اللاحقة.