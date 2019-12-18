وزير الخارجية يستقبل سفير اليونان

باكو، 18 ديسمبر، أذرتـــاج

استقبل وزير الخارجية الاذربيجاني ائلمار محمدياروف سفير اليونان في البلد نيكولاؤس كانيلوس.

أفادت أذرتـــاج عن بيان الخارجية ان اللقاء المنعقد بمناسبة انتهاء مدة العمل الدبلوماسي للسفير اليوناني في البلد تبادل الجانبان فيه وجهات نظر حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية والتعاونية القائمة بين أذربيجان واليونان.

ورفع السفير نيكولاؤس كانيلوس الشكر على الدعم المقدم اليه في تنفيذ فعالياته الدبلوماسية بنجاح.

وأشاد الوزير محمدياروف بجهود السفير كانيلوس الرامية الى تطوير العلاقات الثنائية متمنيا له نجاحا في فعالياته اللاحقة.

كما تبادل الطرفان في اللقاء الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.