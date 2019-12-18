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    سياسة


    وزير الخارجية يجتمع مع رؤساء السلك الدبلوماسي الناشط في أذربيجان

    ١٨.١٢.٢٠١٩ [١٩:٥‎٦]

    باكو، 18 ديسمبر، أذرتـــاج

    عقد اجتماع مكرس لنتائج العام الحالي في 18 ديسمبر اليوم جمع رؤساء السلك الدبلوماسي الناشط في أذربيجان.

    أفادت أذرتـــاج ان وزير الخارجية ائلمار محمدياروف ألقى في الاجتماع كلمة تحدث فيها عن السياسة الخارجية التي انتهجتها أذربيجان خلال عام 2019م ومنجزات تلك السياسة. وأبرز الوزير محمدياروف خاصة وتيرة المباحثات المقامة لمعالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان تلك القضية الأولوية للسياسة الخارجية للبلد.

    وقال الوزير ان السياسة الخارجية الناجحة رفيعة المستوى الممارسة خلال العام الجاري بما فيه الزيارات رفيعة المستوى المحققة والفعاليات الدولية المنظمة في عاصمة البلد والوثائق الهامة المتخذة والعقود الثنائية الموقع عليها تخدم لضمان السلام والسلم والامن والتنمية المستدامة ليس في المنطقة فقط بل وعلى الساحة الدولية الواسعة أيضا.

    وأشاد الوزير محمدياروف جهود السلك الدبلوماسي الرامية الى تطوير العلاقات الثنائية وتمنى لهم نجاحا في فعالياتهم اللاحقة.

    ونقل مساعد الرئيس الاذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف في كلمة ألقاها في الاجتماع تهاني الرئيس إلهام علييف الى رؤساء السلك الدبلوماسي المعتمدين في البلد ورؤساء تلك البلدان.

    وألقى في الاجتماع سفير دولة فلسطين في أذربيجان عميد السفراء ناصر عبد الكريم باسم السلك الدبلوماسي مشيدا بالظروف المهيأة لفعاليات السلك الدبلوماسي في البلد.

    وفي ختام الفصل الرسمي شاهد الحاضرون فيلما تحدث عن فعاليات أذربيجان الدبلوماسية.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يجتمع مع رؤساء السلك الدبلوماسي الناشط في أذربيجان
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