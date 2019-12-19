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    منح الألقاب الفخرية للموظفين في الاتحاد الاذربيجاني للسندو ريو وبينساك سيلات

    ١٩.١٢.٢٠١٩ [١٣:٥‎٠]

    باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

    مُنحت الألقاب الفخرية للموظفين في الاتحاد الاذربيجاني للسندو ريو وبينساك سيلات.

    تفيد أذرتاج أن وزارة الشباب والرياضة منحت لكل من ضياء ميرزاييف وسيمور خليلوف وإيلخان جعفروف وفؤاد علييف لقب الحكم من الدرجة الدولية الفخري تقديراً لنجاحاتهم. كما منح سيمور خليلوف وإيلخان جعفروف بلقب البطل الفخري في الرياضة.

    أعرب نائب رئيس الاتحاد الاذربيجاني بلسندو ريو وبينساك سيلات عباس همّتوف عن تقديره العالي لمنح الألقاب الفخرية للرياضين الذين رباهم.

    وقال إن السنة الأخيرة كانت ناجحة للاتحاد. كانت مباريات رياصيينا ناجحة على الساحة الدولية وعادوا إلى الوطن بميداليات. في العام القادم، سيواجه الرياضيون مزيدا من التحديات. نأمل أن رياضيينا سيُسرون شعبنا بانتصاراتهم التالية في العام المقبل.

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