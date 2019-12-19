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    سوكار ميثانول يوجه 95% من منتجاتها للتصدير

    ١٩.١٢.٢٠١٩ [١٤:٠٦]

    باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

    قالت سوكار إن حصة مادة الميثانول المصدرة أكثر من 21 % من بين منتجات الشركة المصدرة خلال مدة الأشهر الـ11 من هذا العام.

    أفادت أذرتـــاج عن بيان شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار أن مصنع سوكار ميثانول يوجه 95 في المائة من منتجاتها للتصدير.

    AZERTAG.AZ :سوكار ميثانول يوجه 95% من منتجاتها للتصدير
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