سوكار ميثانول يوجه 95% من منتجاتها للتصدير

باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

قالت سوكار إن حصة مادة الميثانول المصدرة أكثر من 21 % من بين منتجات الشركة المصدرة خلال مدة الأشهر الـ11 من هذا العام.

أفادت أذرتـــاج عن بيان شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار أن مصنع سوكار ميثانول يوجه 95 في المائة من منتجاتها للتصدير.