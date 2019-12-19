بحث آفاق تنمية السياحة الزراعية البيئية في أذربيجان

باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

أقيمت مائدة مستديرة بعنوان "آفاق تنمية السياحة الزراعية البيئية في أذربيجان" بتنظيم شركة التخزين والتموين الزراعي.

تفيد أذرتاج أن مديرة الهيئة الإدارية لشركة التخزين والتموين الزراعي ليلى محمدوفا قالت إن الغرض من هذه الفعالية إحداث فرص تسويق بديلة للمحاصيل الزراعية التي تنتجها مؤسسات الزراعة الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوى الرفاهية الاجتماعية لسكان المناطق الريفية وتوسيع نطاق تغطية مشروع "من المدينة إلى القرية" الذي يساهم في قضاء سكان المدن والسياح الأجانب فترات الراحة في التلهية والاطمئنان في البلاد.

وأشارت إلى أن إشراك الشركات السياحية لهذا الغرض في مشروع "من المدينة إلى القرية" وتنظيم جولات زراعية بيئية من الأولويات الرئيسية. في نفس الوقت، ستلعب إقامة تعاون في مجالات مثل العثور على مزارعين وأصحاب المزارع العائلية وتدريبهم على المشاركة في الأنشطة السياحية دوراً رئيسياً في تشجيع السياحة الريفية في أذربيجان وتحولها إلى أحد أهم قطاعات الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفعاليات المشتركة في إعادة بناء أراضي المزارعين وأصحاب المزارع العائلية الذين سيشتركون في الانشطة ستهيئ ظروفا ملائمة لتطوير المشروع أكثر نجاحاً.