افتتاح دار التجارة الأوكرانية في أذربيجان

باكو، 19 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

افتتح دار التجارة الأوكرانية في باكو.

افدت وكالة اذرتاج ان وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ووزير البنية التحتية الأوكراني فلاسديسلاف كريكلي ورئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية جينادي تشيشيكوف شاركوا في الحفل الافتتاحي.

جاء في الحفل انه تم تأسيس دار التجارة الأوكرانية في أبريل من علم 2018. إن الهدف من افتتاح دار التجارة الأوكرانية الذي سيلعب دور مركز الخدمات اللوجستية والمساحة التجارية الاقتصادية إلى توسيع العلاقات التجارية والتجارة الثنائية بين بلدينا وبالإضافة إلى توفير اتصالات تجارية جديدة وخدمات استشارية وغيرها من خدمات الأعمال.

تشارك نحو 30 شركة أوكرانية متخصصة في الهندسة والمعادن والصناعة الكيماوية والزراعة وصناعة التكنولوجيا الفائقة في دار التجارة الأوكرانية الذي تبلغ مساحتها الإجمالية 1000 متر مربع.

أكد وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف في الحفل الافتتاحي على التطور الناجح للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين أذربيجان وأوكرانيا وأعرب عن ثقته في ان دار التجارة الأوكرانية ستكون منصة مهمة في هذا المجال وتمنى النجاح في أعمال دار التجارة.

قال وزير البنية التحتية الأوكراني فلاسديسلاف كريكلي إن بلاده حريصة على تطوير التعاون والعلاقات الاقتصادية مع أذربيجان مضيفًا أن دار التجارة الأوكرانية ستوفر فرصًا جديدة لتوسيع علاقات الشراكة بين دوائر الأعمال في أوكرانيا.