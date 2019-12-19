باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية العامة للمنتجين والمصدرين للمنتجات الصديقة للبيئة ورابطة منتجي ومصدري البندق وجمعية مربي النحل ورابطة منتجي ومصدري الفواكه والخضروات ورابطة منتجي ومصدري الشاي. تفيد أذرتاج أنه تم التوقيع على الوثيقة في 18 ديسمبر في إطار المؤتمر حول "قدرات بلادنا على إنتاج وتصدير المنتجات العضوية."

AZERTAG.AZ : في أذربيجان ستتعاون 5 رابطات

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