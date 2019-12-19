حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا يتجاوز 765 مليون دولار

كييف، 19 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا 765 مليون دولار أمريكي خلال 11 شهرا من العام الجاري، الأمر الذي ارتفع 40 مليون دولار مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية الأوكرانية أن قيمة الصادرات من أذربيجان إلى أوكرانيا بلغت 429.9 مليون دولار خلال أشهر يناير – نوفمبر وبلغت الواردات من أوكرانيا إلى بلدنا بلغت 334.1 مليون دولار خلال تلك الفترة.

يذكر أن أوكرانيا تتخذ المركز الثاني في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي لحجم التبادل التجاري مع أذربيجان. بلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا 829 مليون دولار خلال العام الماضي، الأمر الذي ارتفع حوالي 18 مليون دولار مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018.