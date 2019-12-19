باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج قالت هيئة الجمارك إن حجم الفواكه والخضروات المصدرة من البلد خلال فترة يناير – نوفمبر العام الحالي بلغ 563 ألف و169 طن. أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة الفواكه والخضروات المصدرة خلال الفترة المذكورة وصلت إلى 9ر541 مليون دولار. يذكر أن البلد صدر خلال الفترة عينها من العام الماضي 3ر549 ألف طن من الفواكه والخضروات بقيمة 495 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : الجمارك تكشف عن حجم الفواكه والخضروات المصدرة هذا العام

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده