أذربيجان رابعة بين شركاء جورجيا التجارية الخارجية

تبليسي، 19 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

كان حجم التبادل التجاري الجورجي مع أذربيجان خلال فترة يناير – مارس العام الحالي 932.7 مليون دولار.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة الوطنية الجورجية للإحصاء أن صحة أذربيجان في حجم التبادل التجاري الجورجي خلال المدة المذكورة بلغت 8.1 في المائة. وأصبحت أذربيجان بهذا المؤشر أكبر شريك تجاري رابع لجورجيا بعد تركيا وروسيا والصين.

وصدرت من جورجيا إلى أذربيجان خلال الربع الأول المنتجات البالغة قيمتها 444.6 مليون دولار وبمقارنة سنوية تم تسجيل نمو بنسبة 2.2 في المائة في صادرات البلد المجاور إلى أذربيجان. وأصبحت أذربيجان اهم شريك ثان بعد روسيا للبلد المجاور بامتلاكها صحة وصلت إلى 13.1 في المائة في صادرات جورجيا العامة.

كما استوردت جورجيا خلال 11 شهرا من أذربيجان المنتجات البالغة قيمتها 488.1 مليون دولار وارتفع استيراد جورجيا من أذربيجان بنسبة واحدة بالمقارنة السنوية. وحصة أذربيجان في واردات البلد المجاور شكلت 4.9 في المائة بهذا المؤشر.

وجاءت أذربيجان اهم شريك مورد رابع للبلد المجاور بعد تركيا والصين وروسيا خلال الفترة المشمول عليه في التقرير.