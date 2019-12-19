الرئيس إلهام علييف يعقد مشاورة لنتائج موسم زراعة القطن والمهام المنوطة لعام 2020م

باكو، 19 ديسمبر، أذرتـــاج

عقد الرئيس إلهام علييف في التاسع عشر من ديسمبر اليوم مشاورة لنتائج موسم زراعة القطن والمهام المنوطة لعام 2020م.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف قال إن حصاد القطن انتهى في الجمهورية مفيدا أن حجم المحصول وصل إلى رقم قياسي بتسجيل 294 ألف طن وإن الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار بلغت 2940 كغ. وعزا الرئيس إلهام علييف سبب هذا الإنجاز إلى التدابير المتخذة لتنمية زراعة القطن في البلد خلال السنوات الأخيرة والى دعم الدولة لهذا المجال.

وأضاف رئيس الدولة أن سنوات اسرع خطوات زراعة القطن في البلد سجلت في الفترة الأولى من قيادة الزعيم القومي العام حيدر علييف على الجمهورية حيث أن الإنتاجية آنذاك بلغت 3000 كغ أوائل الثمانينات اذ بلغ حصاد القطن 800 ألف طن وصولا إلى مليون طن عام 1981م.

وتحدث الرئيس إلهام علييف عن مشاكل عانت منها زراعة القطن في السنوات الأولى من استعادة البلد استقلاله مفيدا أن المجال يحظى في الآونة الأخيرة بالاهتمام والاعتناء الخاص وشراء معدات خاصة لزراعة القطن وتبني برنامج حكومي خاص لتنمية المجال وقال إن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت شراء 15 الفا 700 معدة خاصة ما أتاح بحصاد 87 في المائة من القطن بالمعدات وحسنت الري بتدشين أنظمة خاصة ومنحت قروض مسهلة للمزارعين وإعانات للمنتجين وأصلحت وأعيد بناء مصانع القطن مع زيادة أسعار شراء القطن. وزاد أن 20 محافظة في أذربيجان تزرع حاليا القطن فيها بتوظيف نحو 200 ألف يد عاملة.

ثم ألقى وزير الزراعة انام كريموف ومحافظ محافظة تارتار مستقيم محمدوف ورئيس شركة الري احمد احمد زاده والمدير العام لمجمع أذربيجان للصناعة كامران نبي زاده ومحافظ محافظة برده ودادي عيسايف ومحافظ محافظة ساعتلي ناظم اسماعيلوف تقارير.

واختتم الرئيس إلهام علييف المشاورة مفيدا أن النتائج المحرزة هذا العام في مجال زراعة القطن تبعث سرورا ونوه إلى أن مجال زراعة القطن تحول إلى قطاع مربح وصديق للعمالة.

وأعطى رئيس الدولة توجيهات ترمي إلى مزيد من تنمية قطاع زراعة القطن.