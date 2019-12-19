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    إنتاج وتصدير منتجات النسيج العضوي في أذربيجان في المستقبل

    ١٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢٨]

    باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

    ستقوم أذربيجان بإنتاج وتصدير منتجات النسيج العضوي في المستقبل.

    صرح بذلك لوكالة أذرتاج رئيس الجمعية العامة للمنتجين والمصدرين للمنتجات الصديقة للبيئة (AOPE) أمين علييف في المؤتمر حول "قدرات بلادنا على إنتاج وتصدير المنتجات العضوية" المنعقد في باكو في 18 ديسمبر.

    وقال أمين علييف أيضاً إنه "هناك ظروف ملائمة لإنتاج القطن العضوي في أذربيجان. وهذا بدوره قد يجعل من الممكن تصدير الملابس العضوية في المستقبل ".

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