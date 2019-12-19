رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الأمة التركي الكبير

باكو، 19 ديسمبر، أذرتـــاج

استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في التاسع عشر من ديسمبر كانون الأول اليوم رئيس مجلس الأمة التركي الكبير مصطفى شنطوب.

أفادت أذرتاج أن الجانبين أشارا في اللقاء إلى تحقيق مشاريع الطاقة العملاقة بنجاح نتيجة فعاليات رئيسي جمهوريتي أذربيجان إلهام علييف وتركيا رجب طيب أردوغان وزيادة الاستثمارات المتبادلة وحجم التبادل التجاري مع تناولهما نقاط خاصة بمزيد من توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد الطرفان خلال المباحثة على تأثير إيجابي للعلاقات القائمة على اقتصاد نخجوان التي تعيش في ظروف الحصار مع التعبير عن الثقة في استمرار هذه العمليات في المستقبل وتبادلا وجهات نظر حول سائر آفاق التعاون.