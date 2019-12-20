الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى روسيا

سانت بطرسبرغ، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في زيارة إلى اتحاد روسيا تلبية لدعوة الرئيس فلاديمير بوتين للمشاركة في اللقاء غير الرسمي لرؤساء البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مدينة سانت بطرسبرغ.

أفاد مراسل أذرتاج الخاص أنه كان في استقبال الرئيس الأذربيجاني على ارض مطار بولكوفو الدولي حاكم ولاية لينينغراد ألكسندر دروزدينكو وعضو حكومة سانت بطرسبرغ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية يفغيني غريغورييف ونائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمنطقة لينينغراد إينا بوغوتسكايا ومسؤولين آخرين.