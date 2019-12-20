زلزال قوي في أفغانستان

باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 7 درجة على مقياس ريختر منطقة هيندو كوش في أفغانستان على عمق 190 كيلومترا اليوم الجمعة.

وأفاد وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الأرصاد الجوية الهندي أن الزلزال هز مباني في باكستان وأفغانستان وأجزاء من الهند.

وقعت الهزات الأرضية في الساعة 19:39 بالتوقيت المحلي (في الساعة 15:39 بتوقيت باكو).

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.