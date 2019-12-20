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    اقتصاد


    زيادة قيمة خدمات المعلومات والاتصالات نحو 16 في المائة خلال 11 شهرا

    ٢٠.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥‎١]

    باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قالت هيئة الإحصاء إن مؤسسات المعلومات والاتصالات قدمت خلال أشهر يناير - نوفمبر للعام الحالي خدمات بقيمة مليار و964.2 مليون مانات واستهلك 72.8 في المائة منها من جانب الأهالي.

    أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أن قيمة خدمات المعلومات والاتصالات ازدادت بالتعبير الحقيقي بنسبة 15.9 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي علما بان 82.4 في المائة من العائدات في هذا المجال من حصة القطاع غير الحكومي.

    وجاء في البيان أن 41.5 في المائة من الأرباح من الخدمات أو 815.2 مليون مانات تشكلت في مجال الاتصالات الخلوية.

    AZERTAG.AZ :زيادة قيمة خدمات المعلومات والاتصالات نحو 16 في المائة خلال 11 شهرا
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