الرئيس الأذربيجاني: سوكار ستوسع أنشطتها في أوكرانيا

باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار ستوسع أنشطتها في أوكرانيا.

تفيد أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في باكو إن سوكار تعمل في أوكرانيا منذ سنوات عديدة ولديها أكثر من 60 محطة التزود بالوقود و4 مستودعات نفطية. اليوم، أثناء مناقشة هذه المسألة، اتفقنا على أن تقوم شركة SOCAR بتوسيع أنشطتها في أوكرانيا وسيتم اتخاذ خطوات ملموسة ".