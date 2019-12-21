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    ارتفاع حجم المنتجات المصدرة من اللدائن ومصنوعاتها

    ٢١.١٢.٢٠١٩ [١٣:٣٢]

    باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

    كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المصدرة من اللدائن ومصنوعاتها من البلد خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر العام الجاري.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن حجم الصادرات من اللدائن ومنتجاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 2ر232 ألف طن.

    وأشار الجمارك في البيان إلى أن قيمة اللدائن ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 168 مليون دولار.

    يذكر أن البلد صدر منه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 3ر150 ألف طن من اللدائن ومنتجاتها بقيمة 2ر110 مليون دولار.

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