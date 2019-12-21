إحصاء بلاروس تكشف حجم التبادل التجاري مع أذربيجان

منسك، 21 ديسمبر، أذرتاج

كشفت هيئة الإحصاء البلاروسية عن حجم وقيمة التبادل التجاري مع أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر العام الحالي.

أفادت أذرتاج عن بيان الإحصاء البلاروسية أن قيمة عمليات التصدير والتوريد بين أذربيجان وبلاروس خلال الفترة المذكورة تجاوزت عن 175 مليون دولار.

وبينت الهيئة في البيان أن قيمة الصادرات من بلاروس إلى البلد بلغت 156 مليون دولار فيما وصلت قيمة وارداتها من أذربيجان 19 مليون دولار.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبلاروس بلغ 204 مليون دولار وذلك أكثر بقدر 56 مليون دولار قياسا إلى سنة 2017م.