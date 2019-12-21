قوات الاحتلال الأرمني يواصل خرق وقف إطلاق النار على طول خط الجبهة

باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

واصلت قوات الاحتلال الأرميني خرق نظام وقف إطلاق النار على طول خط الجبهة من مختلف اتجاهاتها حيث انتهك النظام 22 مرة طول اليوم باستخدام الرشاشات وبنادق القنص.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني بقرية مزم لمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومرتفعات بمحافظة جدابيك تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني بمرتفعات لمحافظة نويمبريان الأرمينية وقرية بركابر لمحافظة ايجيفان الأرمينية وكذلك بمرتفعات لمحافظة كراسنوسيلسك الارمينية.

كما أن مواقع الدفاع الأذربيجاني استهدفت من مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة قرب قرية مرزيلي المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية قرْوَنْد المحتلة لمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك في مرتفعات محتلة لمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام الأذربيجانية.