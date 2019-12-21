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    تقلب سعر برميل النفط الأذربيجاني

    ٢١.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٨]

    باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

    تراجع سعر النفط الأذربيجاني بعد ارتفاع مسجل بالأمس.

    أفادت أذرتاج ان سعر برميل النفط الأذربيجاني من نوع أذري لايت تراجع قدر 71ر1 دولار ليسوق بـ 72ر62 دولارا.

    يشار إلى ان برميل من النفط الأذربيجاني بيع بأقل سعر 15ر19 دولارا في ديسمبر عام 2001 ووصل إلى اقصى قيمته ليباع بقمة 66ر149 دولار في يوليو عام 2008.

    AZERTAG.AZ :تقلب سعر برميل النفط الأذربيجاني
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