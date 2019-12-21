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    اللجنة التنفيذية للاتحاد الأذربيجاني للجمباز تعقد اجتماعها الـ34

    ٢١.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٠]

    باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

    عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأذربيجانية للجمباز اجتماعها الـ34 في الحادي والعشرين من ديسمبر اليوم.

    أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد أن الاجتماع المكرس لنتائج العام المنتهي حضره أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلو الاتحاد وأعضاء المنتخبات للجمباز.

    واستمع الاجتماع إلى تقارير سنوية ألقاها الأمين العام للاتحاد والمديرون الفنيون للمنتخبات لأنواع الجمباز وكذلك ممثلي الاتحادات الرياضية التي تتعاون وثيقا مع الاتحاد وطرحت للنقاش واعتمدت.

    كما بحث الاجتماع وصدق على برامج البطولات الوطنية القادمة وموعد الاجتماع العام للاتحاد المرتقب في أوائل 2020م وجدول أعماله والخطط المنوطة للعام المقبل.

    AZERTAG.AZ :اللجنة التنفيذية للاتحاد الأذربيجاني للجمباز تعقد اجتماعها الـ34
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