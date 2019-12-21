انخفاض حجم صادرات منتجات المعادن الحديدية
AzerTAg.az
٢١.١٢.٢٠١٩ [١٨:١١]
باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج
كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المصدرة من المعادن الحديدية ومصنوعاتها من البلد خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر العام الجاري.
أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن حجم الصادرات من المعادن الحديدية ومصنوعاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 6ر90 ألف طن.
وأشار الجمارك في البيان إلى أن قيمة المعادن الحديدية ومصنوعاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 7ر54 مليون دولار.
يذكر أن البلد صدر منه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 4ر115 ألف طن من المعادن الحديدية ومصنوعاتها بقيمة 9ر78 مليون دولار.
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