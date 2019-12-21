باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

قال أورخان محمدوف إن أول مركز لتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة في خاتشماز سيوضع حيز العمل قريباً.

تفيد أذرتاج عن محمدوف رئيس مجلس إدارة وكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة (KOBIA) قوله إن فعاليات ترمي إلى إنشاء مراكز لتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة وذلك ضمن بنية وكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وسيفتح أول مركز من هذا النوع في محافظة خاتشماز في وقت قريب ".