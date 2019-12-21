تدشين مبنى مدرسي جديد لـ 960 تلميذاً في مدينة شاكي

شاكي ، 21 ديسمبر، أذرتاج

بموجب المرسوم الذي وقعه الرئيس إلهام علييف في 29 أكتوبر 2018 انتهى إنشاء مبنى مدرسي جديد تضم 960 مقعداً للتلاميذ للمدرسة الثانوية رقم 11 في شاكي. وضع مبنى المدرسة قيد العمل في 19 ديسمبر.

حضرالحفل بهذه المناسبة وزير التعليم جيهون باراموف ورئيس السلطة التنفيذية لمدينة شاكي إيلخان أوسوبوف ورئيس إدارة التعليم بالمدينة سودابار إسماعيلوفا وممثلين عن المجتمع والعاملين في المدرسة.

تفيد أذرتاج أنه بعد قطع الشريط الأحمر الرمزي، اطلع الوزير والحضور عن كثب على الظروف المهيأة في المدرسة الجديدة .

تجدر الإشارة إلى أن المدرسة تعمل في مبنى وصع خيذ العمل في عام 1926. وشاركت رجل الدولة والشخصية الاجتماعية المعروف نريمان نريمانوف في وضع الأساس للمدرسة في عام 1923 وأصبح مبنى المدرسة غير صالحة للاستفادة في السنوات الأخيرة.

يتكون المبنى المدرسي الجديد الذي تم إنشاؤه على أساس مرسوم رئيس الجمهورية من أربعة طوابق وخمسة أجنحة، وفيها 58 غرفة، بما في ذلك 38 غرفة دراسية و12 غرفة لمواضيع دراسية ومختبرات الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ومرحلة التأهيل قبل المدرسة والتدريب العسكري واللغة وغرف تعليم الحاسوب ومكتبة وقاعة المطالعة والقاعات الرياضية. تم تركيب أنظمة المراقبة بالفيديو والإنذار المبكر من الحريق في مبنى المدرسة.

فازت المدرسة الثانوية رقم 11 في شاكي والتي تتميز بتقاليدها التعليمية المتطورة، مرتين في المسابقات الجارية تحت عنوان "أفضل مدرسة ثانوية" على مستوى الجمهورية.

حاليا، يدرس 930 تلميذاً في المدرسة ويشارك 121 مدرساً في تعليمهم. هناك 85 طفلاً في 4 مجموعات تحضيرية للمدرسة. من بين 49 خريجاً للمدرسة في العام الدراسي 2018-2019 التحق 38 منهم إلى الجامعات.

بعد التعرف على المدرسة، التقى وزير التعليم جيهون باراموف بالمدرسين الشباب في قاعة الاجتماعات بالمدرسة.