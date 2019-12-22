محافظ إقليم أستراخان عن نتائج زيارته لأذربيجان

موسكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

عقد محافظ أستراخان إيغور بابوشكين مؤتمراً صحفياً حول نتائج زيارة العمل التي قام بها وفد أستراخان إلى أذربيجان.

وتفيد أذرتاج عن المكتب الصحفي لإدارة حاكم ولاية أستراخان أنه قال المحافظ إنني أعتقد أنه يمكننا زيادة عدد الرحلات إلى 3-4 في الأسبوع حتى الصيف المقبل.

كما أشار حاكم المنطقة إلى أن هناك حاجة لرحلات جوية إضافية بين أستراخان وباكو لأن مستوى الحمل الحالي للرحلات يزيد عن 85%.

وبحسب حاكم المنطقة، فإن الزيادة في عدد الرحلات الجوية ستؤدي إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والإنسانية بين ولاية استراخان وجمهورية أذربيجان بشكل كبير. وقال المحافظ إن الجانب الأذربيجاني سينظر في إمكانية تقديم طلبات لبناء الناقلات وسفن الشحن في حوض بناء السفن بأستراخان. بالإضافة إلى ذلك، اقترح حاكم الاقليم لزملائه في باكو بتحقيق مشروع مشترك يتواءم مع تقاليد تنظيم عروض مسرحية سنويا في الهواء الطلق باستخدام ديكورات طبيعية لكرملين استرخان.

وتعليقاً على هذه الخطط، قال حاكم إقليم أستراخان: "لقد اقترحنا على مسارح الأوبرا والباليه بتنظيم مثل هذه العروض الثقافية في الهواء الطلق في باكو. وعموماً، نعتقد أن علاقاتنا المتبادلة مع جميع شركائنا في دول بحر الخزر، سواء في التجارة أو في المجال الإنساني، سيتم توسيعها. خاصة لأننا ننتظر المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر الخزر ونستعد بنشاط لهذا الحدث. "

من الجدير بالذكر أن حاكم هذه المنطقة في روسيا إيغور بابوشكين استقبله رئيس أذربيجان إلهام علييف خلال زيارته باكو. كما أجرى المحافظ محادثات مع ممثلي السلطات الأذربيجانية واطلع على سير إنشاء "مركز أستراخان للأعمال" في باكو. خلال الاجتماعات، اتفق الطرفان على عدد من القضايا، بما في ذلك إمكانية زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة من أستراخان إلى باكو.