مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين للانتخابات البلدية في أذربيجان

باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للانتخابات البلدية في أذربيجان الساعة 08.00 في 23 ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج ان 41 الفا و462 مرشح يتنافسون في الانتخابات من اجل 15 الفا و156 مقعد لدى 1606 بلدية موزعة على 5049 مركز اقتراع تابعة لـ118 دائرة من اصل 125 دائرة بسبب وقوع 7 دوائر في الاراضى المحتلة من قبل قوات الاحتلال الارميني.

استلمت مراكز الاقتراع المزودة بجميع الاجهزة الضرورية 5 ملايين و20 الفا و287 بطاقة اقتراع وهي جاهزة لاستقبال 4 ملايين و972 الف و356 ناخب.

يراقب علي سير عملية التصويت 52 الفا و636 متابع محلي بجانب 17 دوليا.

ركبت اللجنة المركزية كامرات ويب في 1000 مركز اقتراع قائمتها منشورة على موقع اللجنة.

ستغلق مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة 19.00 نفس اليوم.