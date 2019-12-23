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    الرئيس إلهام علييف يدلي بصوته في الدائرة الانتخابية برقم 6

    ٢٣.١٢.٢٠١٩ [١٠:١٥‎]

    باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    اليوم – 23 ديسمبر / كانون الأول يوم الانتخابات البلدية في أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج انه شهد مركز الاقتراع رقم 6 الواقع في المدرسة الثانوية رقم 6 في الدائرة الانتخابية لحي سبائيل برقم 29 إقبالا كبيرا في الساعات المبكرة من انطلاق الانتخابات البلدية.

    حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا مركز الاقتراع.

    وأدلى الرئيس إلهام علييف بصوته فيه.

    ثم أدلت السيدة الأولى مهربان علييفا وليلى علييفا بأصواتهما في مركز الاقتراع.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدلي بصوته في الدائرة الانتخابية برقم 6
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