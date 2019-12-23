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    سياسة


    وزير الخارجية الأذربيجاني يتوجه في زيارة إلى تبليسي

    ٢٣.١٢.٢٠١٩ [١٣:١٢]

    تبليسي، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    توجه وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف اليوم في زيارة إلى جورجيا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الهدف من الزيارة هو المشاركة في الاجتماع الثلاثي الثامن لوزراء الخارجية الأذربيجاني والجورجي والتركي.

    ستناقش في الاجتماع آفاق تنمية التعاون الثلاثي والمشاريع الاقتصادية الإقليمية والقضايا الأمنية. وفي الختام، من المتوقع اعتماد إعلان مشترك.

    ومن المقرر عقد اجتماعات ثنائية للوزير الأذربيجاني ألمار محمدياروف.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الأذربيجاني يتوجه في زيارة إلى تبليسي
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