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    الاجتماع الثامن لوزراء خارجية أذربيجان وجورجيا وتركيا

    ٢٣.١٢.٢٠١٩ [١٣:٣٠]

    تبليسي، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    عقد الاجتماع بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الخرجية الجورجي ديفيد زالكالياني.

    افدت وكالة أذرتاج انه نوقشت في الاجتماع آفاق تنمية التعاون الثلاثي والمشاريع الاقتصادية الإقليمية والقضايا الأمنية.

    يذكر ان الوزير التركي مولود جاويش أوغلو توجه الى جورجيا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية أذربيجان وجورجيا وتركيا.

    AZERTAG.AZ :الاجتماع الثامن لوزراء خارجية أذربيجان وجورجيا وتركيا
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