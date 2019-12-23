استيراد أكثر من 46.3 ألف طن من اللحم خلال 11 شهر
AzerTAg.az
٢٣.١٢.٢٠١٩ [١٣:٤٣]
باكو، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تم استيراد 46.3 الف طن من اللحم إلى البلد خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة اللحم المستوردة بلغت 71.6 مليون دولار أمريكي.
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