الرئيس إلهام علييف يشارك في اجتماع غير رسمي لرؤساء الدول الأعضاء لرابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبورغ – إضافة

سانت بطرسبورغ، 20 ديسمبر، أذرتاج

انعقد في العشرين من ديسمبر اليوم اجتماع غير رسمي لرؤساء الدول الأعضاء لدى رابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبورغ.

أفادت أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف شارك في فعاليات الاجتماع.

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

ألقى الرئيس فلاديمير بوتين كلمة في الاجتماع.

ورحب الرئيس الروسي بوتين رؤساء الدول معيدا للذاكرة قرارات متخذة بشأن تنظيم فعاليات مكرسة للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الروسي إنه من غير المسلم بتلفيق تاريخ الحرب العالمية الثانية مشيرا إلى أن بعض الدوائر تسعى إلى تحريف التاريخ غير أن جهودها عبثة لأن ثمة وقائع تاريخية ومن غير الممكن تزويرها. ودعا لتدقيق الوثائق الأرشيفية لحماية الحقائق التاريخية والعدالة وللحيلولة دون تلفيق حقائق تلك الحقبة فيما أورد الرئيس بوتين مقتبسات من بعض تلك الوثائق.

وتحدث الرئيس الروسي عن شجاعة استثنائية للشعب السوفييتي في الظفر بالانتصار في الحرب العالمية الثانية قائلا أن أجدادنا ضحوا بأرواحهم من اجل هذا الانتصار وشدد على أن كل عائلة في الاتحاد السوفييتي قد حس ألم تلك الحرب بهذا الشكل او ذاك. وحذر كذلك من أن تقديما غير موضوعي لما وقع خلال الحرب العالمية الثانية لأغراض سياسية نزعة خطيرة جدا.

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ثم تعرف الرئيس إلهام علييف مع مشاركي الاجتماع على معرض تاريخي وثائقي باسم "عام 1939م بدء الحرب العالمية الثانية".

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أقيم استقبال على شرف المشاركين في الاجتماع غير الرسمي لرؤساء الدول الأعضاء لرابطة الدول المستقلة في 20 ديسمبر.

حضر الرئيس إلهام علييف الاستقبال.

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اختتم الرئيس إلهام علييف زيارته للاتحاد الروسي في العشرين من ديسمبر.