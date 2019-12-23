لجنة الانتخابات المركزية تعلن نسبة المشاركة في التصويت للساعة 15:00
AzerTAg.az
٢٣.١٢.٢٠١٩ [١٦:١٧]
باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج).
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الأذربيجانية نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات البلدية للساعة 15:00.
قالت ان مليون و336 الف و733 ناخب ادلوا بأصواتهم في الجمهورية.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مدير المركز الإعلامي في امانة لجنة الانتخابات المركزية فريد اوروجوف ان نسبة الاقبال تشكل 26.88 في المائة.
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