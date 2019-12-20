الرئيس إلهام علييف يلتقي بزعماء منظمات الجالية الأذربيجانية الناشطة في سانت بطرسبورغ – إضافة

سانت بطرسبورغ، 20 ديسمبر، أذرتاج

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في العشرين من ديسمبر اليوم بزعماء منظمات الجالية الأذربيجانية الناشطة في مدينة سانت بطرسبورغ بالاتحاد الروسي.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف ألقى كلمة في الاجتماع.

رفع واقف ماميشيف زعيم منظمة الجالية الأذربيجانية في سانت بطرسبورغ الشكر باسم ممثلي الجالية الأذربيجانية للرئيس إلهام علييف على الدعم المقدم.

وفي ختام اللقاء التقطت صور تذكارية.