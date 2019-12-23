سوكار تبحث مع كاز مناي غاز آفاق التعاون

باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

بحثت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار مع شركة كاز مناي غاز الوطنية الكازاخستانية مسائل تطوير علاقات التعاون.

أفادت أذرتاج أن رئيس شركة كاز مناي غاز الوطنية عالق ايداربايف زار باكو مع الوفد المرافق له واجتمع الوفد الكازاخستاني مع رئاسة شركة حفريات بحر الخزر لسوكار بمركز التموين واللوجستية للشركة. وتحدث الشركة حاليا بمركزها جهاز ساتي العائم ذات الرفع للحفر التابع لشركة كاز مناي غاز. تفقدت رئاسة كاز مناي غاز عملية تحديث الجهاز وأعربت عن الارتياح.

وفي اليوم التالي جرى لقاء جمع بين رئيس سوكار رونق عبد الله يف ورئيس كاز مناي غاز مع أعضاء الوفد الكازاخستاني حيث بحث الطرفان مسائل تطوير علاقات التعاون بين الشركتين وكذلك آفاق التعاون بمختلف قطاعات النفط والغاز.

يذكر أن جهاز ساتي التابع لشركة كاز مناي غاز قد يسخر للاعمال المنفذة مشتركا من جانب سوكار مع بي بي بشبه جزيرة أبشرون ومجموعة حقول أوميد – بابك وسائر العمليات في حوض بحر الخزر بعد تحديثه من جانب شركة سوكار. وستدير شركة سوكار الجهاز خلال فترة التشغيل.