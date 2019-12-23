الجمارك تكشف حجم القمح المستورد إلى البلد

باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

قالت هيئة الجمارك إن حجم واردات القمح خلال مدة يناير - نوفمبر من العام الحالي بلغ مليونا و7ر487 الف طن.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة القمح المستورد إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغت 6ر319 مليون دولار.

يذكر أن حجم القمح المستورد إلى البلد خلال الفترة عينها من العام الماضي بلغ 3ر992 ألف طن بقيمة 5ر187 مليون دولار.