الخارجية: جورجيا تهتم بتطوير التعاون بجميع المجالات مع أذربيجان وتركيا

تبيليسي، 23 ديسمبر، أذرتاج

قال دافيد زالكالياني إن جورجيا تهتم بتطوير التعاون بجميع المجالات ثنائيا وثلاثيا مع أذربيجان وتركيا.

أفادت أذرتاج عن زالكالياني وزير الخارجية الجورجي قوله في تصريح له لصحفيين إن العلاقات القائمة بين هذه البلاد الثلاثة في مستوى الشراكة الاستراتيجية مفيدا أننا ناقشنا هذه المسألة في اللقاء المنعقد مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو. وسنبحثها مع زميلي الأذربيجاني أيضا. واعتبر أن هذه الاجتماعات ستخدم لمزيد من تعزز العلاقات وبلوغ الأغراض المنوطة."

وتناول الوزير الجورجي مشاريع الطاقة والنقل واسعة النطاق المنفذة في المنطقة قائلا شاركنا مؤخرا في افتتاح قسم لخط أنبوب تاناب يربطه بأوروبا بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تركيا وهذا يزيد من شراكتنا الاستراتيجية وموقعنا وتلعب مشاريع خطوط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان للنفط وباكو – تبيليسي – ارضروم للغاز وتاناب وطريق سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص المنفذة بالمشاركة المشتركة عن جانب أذربيجان وجورجيا وتركيا وسائر المشاريع ذات الصلة دورا مهما ليس في تنمية البلاد والمنطقة فقط بل ولكن في امن طاقة أوروبا ككل وتطوير علاقاتنا أيضا.