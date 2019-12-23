وزيرا الخارجية الأذربيجاني والتركي يلتقيان في تبيليسي
AzerTAg.az
٢٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٠]
تبيليسي، 23 ديسمبر، أذرتاج
التقى وزيرا الخارجية الأذربيجاني والتركي في تبيليسي.
أفادت أذرتاج أن اللقاء ارتكز على بحث مسائل التعاون.
كما نظر الطرفان في اللقاء في المشاريع واسعة النطاق المتحققة بالمشاركة المشتركة من جانب أذربيجان وجورجيا وتركيا باحثين آفاق التعاون المستقبلي وكذلك تبادلا الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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