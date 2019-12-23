السفير: مصر تدعم وحدة أراضي أذربيجان

باكو، 23 ديسمبر (اذرتاج)

تدعم مصر وحدة أراضي أذربيجان. والعلاقات بين مصر وأذربيجان في مستوى جيد.

قال هذه الكلمات السفير المصري في أذربيجان عادل إبراهيم احمد إبراهيم في حديثه مع وكالة اذرتاج.

تناول السفير المصري في حديثه الى اللقاء الذي جرى بين محافظ شرم الشيخ و"مسئول من كيان قراباغ الجبلية المصطنع" والذي تناقلت وسائل الاعلام الأجنبية خبرا عنه، مؤكدا ان هذا اللقاء ليس لقاء رسميا وأن الجانب المقابل قدم نفسه كممثل أرمينيا ولا قراباغ الجبلية. والزيارة كانت سياحية ولم تكن زيارة رسمية.

كما شدد السفير المصري على ان دولة مصر تعتبر قراباغ الجبلية ارض محتلة. وأضاف "ندعم التسوية السلمية لهذا النزاع".