وزيرا الخارجية الأذربيجاني والجورجي يجتمعان في تبيليسي
AzerTAg.az
٢٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٥]
تبيليسي، 23 ديسمبر، أذرتاج
اجتمع وزيرا الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف والجورجي دافيد زالكالياني في تبيليسي على هامش زيارة الوزير الأذربيجاني لذلك البلد.
أفادت أذرتاج أن اللقاء ارتكز على بحث افاق تطوير العلاقات بين البلدين.
كما اهتم الاجتماع بمشاريع الطاقة والنقل واسعة النطاق المنفذة معا من جانب أذربيجان وجورجيا وتركيا وسائر التطورات الجارية في المنطقة والعالم.
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