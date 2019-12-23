إحصاءات مولدوفا تكشف حجم التبادل التجاري مع أذربيجان

كيشيناو، 23 ديسمبر، أذرتاج

كشفت هيئة الإحصاء المولدوفية عن حجم التبادل التجاري مع أذربيجان هذا العام.

أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة المولدوفية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز عن 5 ملايين دولار خلال الفترة ما بين يناير – نوفمبر.

وجاء في بيان الهيئة أن قيمة الاستيراد من مولدوفا بلغت 5ر4 ملايين دولار فيما صدرت أذربيجان إلى ذلك البلد المنتجات بقيمة 630 ألف دولار.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا في العام الماضي بلغ 7 ملايين دولار.