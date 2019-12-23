  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    إحصاءات مولدوفا تكشف حجم التبادل التجاري مع أذربيجان

    ٢٣.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠٧]

    كيشيناو، 23 ديسمبر، أذرتاج

    كشفت هيئة الإحصاء المولدوفية عن حجم التبادل التجاري مع أذربيجان هذا العام.

    أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة المولدوفية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز عن 5 ملايين دولار خلال الفترة ما بين يناير – نوفمبر.

    وجاء في بيان الهيئة أن قيمة الاستيراد من مولدوفا بلغت 5ر4 ملايين دولار فيما صدرت أذربيجان إلى ذلك البلد المنتجات بقيمة 630 ألف دولار.

    يذكر أن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا في العام الماضي بلغ 7 ملايين دولار.

    AZERTAG.AZ :إحصاءات مولدوفا تكشف حجم التبادل التجاري مع أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥‎٤]
    الجمارك تكشف حجم القمح المستورد إلى البلد
    ٢٣.١٢.٢٠١٩ [١٣:٤٣]
    استيراد أكثر من 46.3 ألف طن من اللحم خلال 11 شهر
    ٢٢.١٢.٢٠١٩ [١٨:٤٧]
    محافظ إقليم أستراخان عن نتائج زيارته لأذربيجان
    ٢١.١٢.٢٠١٩ [١٨:١١]
    انخفاض حجم صادرات منتجات المعادن الحديدية
    إحصاءات مولدوفا تكشف حجم التبادل التجاري مع أذربيجان