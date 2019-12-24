قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم

باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 22 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية شاوارشاوان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية فرحلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قريتي أيقبار وجيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي علي بكلي وأغبولاق بمحافظة طوفوز الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي شيخلار ويوسفجانلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوردلر بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وخوجاوند وفضولي الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.