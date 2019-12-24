السفير: أذربيجان أحد أكبر شركاء جورجيا في التجارة

تبيليسي، 24 ديسمبر، أذرتاج

قال زوراب باتارادزي إن أذربيجان أحد أكبر شركاء جورجيا في التجارة.

أفادت أذرتاج عن باتارادزي سفير جورجيا في أذربيجان قوله لصحفيين في تبيليسي إن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وجورجيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغ 850 مليون دولار.

واكد باتارادزي على اننا نعتبر زيادة هذا المؤشر في السنوات القريبة وثمة إمكانات واسعة من اجل ذلك.

وأضاف الدبلوماسي الجورجي أن اللقاء المنعقد بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والجورجي في تبيليسي ارتكز على بحث افاق التعاون بين البلدين في المجال الإنساني وكذلك في السياحة والنقل والشحنات وسائر المسائل المهمة بجانب التوصل إلى اتفاقات محددة.