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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير التنمية الاقتصادية الروسي

    ٢٤.١٢.٢٠١٩ [١١:٢٩]

    باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير التنمية الاقتصادية الروسي والرئيس المشارك للجنة الاقتصادية الحكومية الروسية الأذربيجانية ماكسيم أوريشكين والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير التنمية الاقتصادية الروسي
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