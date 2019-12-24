باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) جرى اليوم في حي نظامي للعاصمة باكو حفل تقديم المنازل والسيارات لمعوقي حرب قراباغ وعائلات الشهداء. أفادت أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف شارك في الحفل.

AZERTAG.AZ : حفل تقديم المنازل والسيارات لمعوقي حرب قراباغ وعائلات الشهداء

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يشارك في الحفل

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