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    حفل تقديم المنازل والسيارات لمعوقي حرب قراباغ وعائلات الشهداء
    الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يشارك في الحفل

    ٢٤.١٢.٢٠١٩ [١٢:١٤]

    باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    جرى اليوم في حي نظامي للعاصمة باكو حفل تقديم المنازل والسيارات لمعوقي حرب قراباغ وعائلات الشهداء.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف شارك في الحفل.

    AZERTAG.AZ :حفل تقديم المنازل والسيارات لمعوقي حرب قراباغ وعائلات الشهداء
    الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يشارك في الحفل
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