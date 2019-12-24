الرئيس إلهام علييف يشارك في افتتاح مبنى اداري لوكالة دوست برقم 2

باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

جرى اليوم في حي خزر بالعاصمة باكو حفل افتتاح مبنى اداري لوكالة دوست برقم 2 الضمان الاجتماعي المستدام والسريع التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي للاهالي.

أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الحفل.

قص رئيس الدولة الشريط إيذانا بالافتتاح الرمزي للمبنى الإداري.

قدم وزير العمل والضمان الاجتماعي للاهالي ساحل بابايف معلومات عن الظروف المهيأة لدى المبنى.

بعد التعرف إلى المبنى اجتمع الرئيس باسرة دوست.