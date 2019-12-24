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    حجم التبادل التجاري في أذربيجان 30 مليار دولار خلال 11 شهرا

    ٢٤.١٢.٢٠١٩ [١٣:٣١]

    باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    وصل حجم التبادل التجاري في أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الحالي إلى 30 مليارا و688.1 مليون دولار أمريكي.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك الحكومية أن 12 مليارا و384.7 مليون دولار من الحجم العام للتبادل التجاري من حصة التوريد 18 مليارا و303.4 مليون دولار من حصة التصدير.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري في أذربيجان 30 مليار دولار خلال 11 شهرا
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