لجنة الانتخابات المركزية تعلن عن نتائج ابتدائية للانتخابات البلدية

باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

قال مظاهر بناهوف إن الانتخابات البلدية المنظمة في أذربيجان الثالث والعشرين من ديسمبر الحالي اختتمت الساعة 19.00 وأغلقت جميع مراكز الاقتراع أبوابها. ونظمت الانتخابات بمشاركة نحو 42 مرشح إلى 15156 مقعد للعضوية البلدية لدى 1606 بلدية. وجميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 5049 مركز تابع لـ118 دائرة انتخابية فتحت أبوابها في حينها الساعة 08.00. وأصدرت اللجنة المركزية نشرات للمجتمع 5 مرات طول اليوم بشأن سير الانتخابات. واتضح في نهاية اليوم أن 72ر32 في المائة من الناخبين اقبلوا على الانتخابات.

أفادت أذرتاج عن بناهوف رئيس اللجنة المركزية للانتخابات قوله في مؤتمر صحفي عقده بشأن نتائج ابتدائية للانتخابات البلدية أن عملية التصويت نقلت إلى المجتمع طول اليوم من جانب وسائل الإعلام الجماهيرية. وجرت عملية التصويت جريانا مألوفا عامة بجميع مراكز الاقتراع ومعلومات محددة حول عدة حالات سيئة نشرت أساسا على شبكات التواصل الاجتماعي ولكن اللجنة المركزية تلقت مراجعة واحدة وأرسلتها إلى لجنة الدائرة الانتخابية ذات الصلة لان قانون الانتخابات تنص على أن مراجعة بشأن ما حدث في مركز للاقتراع يجب أن يتقدم بها أولا إلى لجنة الدائرة الانتخابية ذات الصلة وفي حال عدم موافقة المدعي بقرار صدر عن لجنة الدائرة الانتخابية ذات الصلة فيحق له بعد ذلك أن يراجع لجنة الانتخابات المركزية. فلذلك اتخذنا قرارا لنا وفقا لطلب قانون الانتخابات.

وأضاف بناهوف أن اللجنة المركزية لم تتلق طول اليوم مراجعة رسمية ولكن أعضاء اللجنة المركزية يفحصون فحصا عميقا كل مقطع فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

واكد رئيس اللجنة المركزية أن الانتخابات جرت في ظروف هادئة عامة وهيئت جميع الظروف الملائمة للناخبين للتعبير عن إرادتهم الحرة واستفادوا من ذلك. واعتمدت عملية التصويت في نهاية المطاف على 1606 بلدية. وتلقت اللجنة المركزي حاليا معلومات ومؤشرات عن 4556 مركز اقتراع وذلك 24ر90 في المائة من مراكز الاقتراع العامة. وبذلك تلقت اللجنة المركزية معلومات ومؤشرات تخص بالبلديات الـ1475 وذلك 84ر91 في المائة من البلديات الموجودة على نطاق البلد. ويمكننا القول بان أسماء أعضاء 1375 بلدية معلومة بناء على النتائج الابتدائية. وذلك 62ر85 في المائة من البلديات الناشطة في البلد. وتنص المعلمات الابتدائية على أن عدد المرشحين الزاعمين في البلديات المتشكلة بالكامل 12930 مرشح ويعني ذلك 31ر85 في المائة من إجمالي أعضاء البلديات البالغ عددهم 15156 عضو.

وتابع بناهوف أن الخط الساخن للجنة المركزية تلقى طول اليوم 220 مراجعة ومنها 90 مراجعة استفسارات عن قوائم الناخبين وعناوين مراكز للاقتراع. كما كانت 130 مراجعة خاصة بالمسائل القانونية واستطلاعية.

وقال رئيس اللجنة المركزية أنها ركبت كاميرات الويب لدى 1000 مركز للاقتراع وذلك نحو 20 في المائة مفيدا أنها استفيد منها طول اليوم 198069 مرة ومنها 130218 مراجعة او 7ر65 في المائة من داخل البلد و67851 مراجعة او 3ر34 في المائة من خارج البلد مؤكدا على أن هذا مؤشر لافت جدا لأنه يدل على اهتمام بما فيه الكفاية بالانتخابات.

وابلغ أن عدد مستخدمي موقع اللجنة المركزية على الإنترنت بلغ 282627 مرة وذلك مؤشر إلى اهتمام المجتمع بالانتخابات.